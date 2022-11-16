Apartman boşluğunda mahsur kalan atmacayı itfaiye kurtardı
Trabzon'da apartman boşluğunda mahsur kalan atmaca, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.
Akçaabat ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'nde apartman boşluğunda mahsur kalan atmacayı gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbarla adrese gelen Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri seyyar merdiven yardımı ile atmacanın yanına ulaştı.
Ekiplerce kurtarılan ve yaralı olmadığı tespit edilen atmaca, doğal yaşam alanına salındı.
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