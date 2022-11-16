Apartman boşluğunda mahsur kalan atmacayı itfaiye kurtardı

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Trabzon'da apartman boşluğunda mahsur kalan atmaca, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

DHA
16 Kasım 2022 Çarşamba, 12:53

Akçaabat ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'nde apartman boşluğunda mahsur kalan atmacayı gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbarla adrese gelen Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri seyyar merdiven yardımı ile atmacanın yanına ulaştı.

Ekiplerce kurtarılan ve yaralı olmadığı tespit edilen atmaca, doğal yaşam alanına salındı. 

itfaiye trabzon

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