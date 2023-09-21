Aracı kurşunlanan CHP’li Yeşil ilk kez Cumhuriyet’e konuştu: ‘Birileri bizi sindirmeye çalışıyor’

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Elazığ Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Cafer Yeşil'in park halindeki otomobiline kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Yeşil, olayın ardından Cumhuriyet TV’ye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2023 Perşembe, 17:43

Elazığ Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Cafer Yeşil'in park halindeki otomobili kurşunlandı. Konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuşan Yeşil, “Birileri bizi sindirmeye çalışıyor” dedi. Yeşil, “koruma talep etmedim, birileri gelir öldürürse öldürür” ifadelerini kullandı.


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