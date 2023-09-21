Aracı kurşunlanan CHP’li Yeşil ilk kez Cumhuriyet’e konuştu: ‘Birileri bizi sindirmeye çalışıyor’
Elazığ Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Cafer Yeşil'in park halindeki otomobiline kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Yeşil, olayın ardından Cumhuriyet TV’ye konuştu.
Elazığ Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Cafer Yeşil'in park halindeki otomobili kurşunlandı. Konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuşan Yeşil, “Birileri bizi sindirmeye çalışıyor” dedi. Yeşil, “koruma talep etmedim, birileri gelir öldürürse öldürür” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Aracı kurşunlanan CHP’li Yeşil Cumhuriyet’e konuştu
- Güzellik kraliçesi adayları Antalya'da!
- İstanbul bu yıl susuzluk yaşacak mı?
- Eczacılıktan Çağdaş Yaşam'a soluksuz eylemcilik!
- Ergen akbabanın uçma öncesi kanat egzersizi kamerada
- CHP’li Bakan’dan İçişleri Bakanına çağrı
- Halka arz yatırımcıları dikkat!
- Eğitimcilerden iktidara 'laik eğitim' tepkisi
- CHP'den dikkat çeken 'Ebrar Karakurt' önergesi!
- Diyaframı yırtılan kedi, hastaneye gidip ameliyat oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e büyük saygısızlık yapılmıştı
- Stratfor belgelerinde o isim de var!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Merkez Bankası'ndan 4. faiz artışı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'tutuklama' kararına tepki
- Bu kez de Bakan'ı tehdit etti!
- 'Atatürk düşmanları yetiştiriliyor'
- '2-3 ay içerisinde önlem alınmazsa...'
- Süleyman Soylu'yu üzen haber...
- Yüksek emekli aylığı için ne zaman başvuru yapılmalı?