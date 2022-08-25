Aracın motor kısmına giren kedi kurtarıldı

Abone Ol google-news

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde aracın motor kısmına giren yavru kediyi, itfaiye ekipleri davlumbazı sökerek çıkardı.

DHA
25 Ağustos 2022 Perşembe, 14:08

Çiftlikköy ilçesine bağlı Sahil Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak sırasında korunmak için aracın teker kısmındaki davlumbaza giren yavru kedinin sesini duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, kediye ulaşmak için davlumbazı söktü. Bu sırada korkan kedi, motor kısmına kaçtı. Ekipler, uzun çalışmaların ardından kediyi çıkardı.

Yavru kedi veterinere götürülerek gözlem altına alındı.

Yalova Kedi otomobil itfaiye

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler