Ardahan'da köyde çocukların kızak keyfi
Ardahan'da baharın müjdecisi mart ayının son günleri etkili olan kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, evlerin ambarına koydukları kızakları yeniden çıkardı. Tepelere çıkardıkları kızaklarla kayan çocuklar, baharda yağan karın keyfini doyasıya yaşadı.
Mart ayının son gününde lapa lapa yağan kar, kentin her tarafını beyaza örtüyle kapladı. 'Bahar geldi' derken yüksek kesimlerde ve kırsalda kar kalınlığı yer yer 30 santime ulaştı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar da ambara koydukları kızakları yeniden çıkarıp, özellikle hafta sonları tatilin keyfini kızaklarla kayarak çıkarıyor. Merkez Yalnızçam köyünde kızakları ile kayan çocuklar, derslerinden arta kalan ya da hafta sonu tatillerinde kızakla kayarak, güzel vakit geçirdiklerini söyledi.
Köy yerinde başka bir eğlencelerinin olmadığını ifade eden çocuklardan Mehmet Ali Gezer, "Sıcak havalar nedeniyle karlar eriyince bizde kızaklarımızı ambara kaldırdık. Ancak yağan karla her tarafa bembeyaz oldu. Bizlerde kızaklarımızı çıkarıp tepelere giderek aşağı doğru kaydık. Bu çok zevkli bir şey kendimizi kayak pistinde gibi hissediyoruz" diye konuştu.
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