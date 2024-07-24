Arif Kızılyalın ve Melih Gümüşbıçak ile CSPOR
Arif Kızılyalın ve Melih Gümüşbıçak CSpor'da her hafta spor dünyasındaki gelişmeleri değerlendiriyorlar
Açılış töreni Seine Nehri üzerinde... Paris, kent olimpiyatı olacak
Genç yelkencilerin başarıları ileride olimpiyat madalyası olsun
TFF seçimini Hacıosmanoğlu’na tepki oyları kazandırdı
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