Arnavutköy'de denize girenler, uyarıda bulunan 'cankurtaranlarla' kavga etti

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:19

Hafta sonu rüzgarlı hava ve denizdeki dalga nedeniyle Arnavutköy Karaburun Sahili'nde denize girişler yasaklandı. Çoğu yurttaş, sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, cankurtaranlar ve jandarmanın uyarılarına aldırış etmeyen bazıları ise denize girmeye devam etti.

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