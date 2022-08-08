Arnavutköy'de denize girenler, uyarıda bulunan 'cankurtaranlarla' kavga etti

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İstanbul Arnavutköy'de yasak olmasına rağmen denize girmeye çalışanlar, kendilerini uyaran cankurtaranlarla kavga etti. Tekmeli yumruklu kavga, kumsaldaki yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:19

Hafta sonu rüzgarlı hava ve denizdeki dalga nedeniyle Arnavutköy Karaburun Sahili'nde denize girişler yasaklandı. Çoğu yurttaş, sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, cankurtaranlar ve jandarmanın uyarılarına aldırış etmeyen bazıları ise denize girmeye devam etti.

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