Arnavutköy'de denize girenler, uyarıda bulunan 'cankurtaranlarla' kavga etti

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:38

Hafta sonu rüzgarlı hava ve denizdeki dalga nedeniyle Arnavutköy Karaburun Sahili'nde denize girişler yasaklandı. Çoğu yurttaş, sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, cankurtaranlar ve jandarmanın uyarılarına aldırış etmeyen bazıları ise denize girmeye devam etti.

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA

Dev dalgalar arasında boğulma tehlikesine rağmen yüzmek isteyenlerden bazıları, kendilerini uyaran cankurtaranlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cankurtaranlarla denize girmekte ısrar eden kişiler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Dakikalarca çocukların önünde süren kavgaya çevredekiler ve jandarma müdahale etti. Kavga, jandarma ve çevredekiler tarafından güçlükle sonlandırıldı.