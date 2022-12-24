Artvin’de nişanlı çift tanıştıkları köyün sular altında kalmasını son kez izledi
Artvin’in Yusufeli ilçesinde sular altında kalacak olan Irmak yani köyünde tanışan ve daha sonra nişanlanan çift, köyün ve hatıralarının sular altında kalmasını uzaktan izlediler.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı su tutma işlemi devam ediyor. Baraj kapakları kapanmasıyla gövde de biriken su seviyesi 50'yi metre geçti.
Baraja yakın olan Irmakyanı köyü ilk sular altında kalacak olan köyler arasında yer alırken, köyün sular altında kalması yöre halkını da duygulandırıyor.
İlçede yaşayan Zeynep Bakan ve Tolgahan Meydan isimli nişanlı çift tanıştıkları Irmakyanı köyünün sular altında kalması nedeniyle son kez köye uzaktan baktılar.
Tolgahan Meydan burada yaptığı açıklamada, “Nişanlımla ilk tanıştığımız yer burası. 2018 yıllarında köprünün bulunduğu yerde tanıştık. Şimdi tekrar yine aynı yerdeyiz. Yolumuz sular nedeniyle kapalı oraya gidemesek de son kez burada olmak istedik. Bir daha burayı göremeyeceğiz ama hatırlarımız yeniden canlandı. Umarım devletimiz için hayırlısı olur” ifadelerini kullandı.
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