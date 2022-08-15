Asker uğurlama konvoyuna 'ambulans' da dahil oldu

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İstanbul Sultanbeyli'de asker uğurlama konvoyu oluşturan grup, araçlarla kestikleri yolda drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. Araçların camından sarkarak ilerleyen kişiler, yolda araya aldıkları hasta nakil ambulansı ile bu tehlikeli yolculuklarını sürdürdü.

DHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:43

Uzundere Fatih Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde asker uğurlaması yapanlar, araçları ile trafikte konvoy oluşturdu. Otomobillerin camından sarkarak yüksek sesli müzik eşliğinde eğlencesini sürdüren grup, bir süre sonra araçlarla yolu keserek uğurlama törenini bir başka boyuta taşıdı.

Konvoy Sultanbeyli asker uğurlaması Asker Ambulans

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