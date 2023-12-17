Astım, bronşit, KOAH hastaları, Tuz Terapi Merkezi'nde şifa arıyor

17 Aralık 2023 Pazar, 14:35

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 2 yıl önce açılan Tuz Terapi Merkezi, 2023'te 135 bin ziyaretçiyi ağırladı. Astım, bronşit ve KOAH hastalarına iyi geldiği belirtilen merkezde, ziyaretçiler 2 ya da 3 saat kalarak hastalıklarına şifa arıyor.