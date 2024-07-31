Ataşehir'de "Karavan Tiyatrosu" rüzgarı
Ataşehir'de "Karavan Tiyatrosu" rüzgarı
Ataşehir’in parklarında seyirciyle buluşan “Meraklısı için Öylesine Bir Hikaye” adlı oyun, “Karavan Tiyatrosu” konseptiyle tiyatroseverlerin karşısına çıktı.
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