Ataşehir'de park halindeki otomobilin aynaları böyle çalındı
Ataşehir'de motosikletle gelen iki kişinin saniyeler içinde park halindeki otomobilin aynalarını çalması güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir'de geçen pazartesi günü saat 03.45 sıralarında meydana gelen olayda, iki kişi motosikletle sokağa geldi. Biri motosiklet üzerinde beklerken, kapüşonlu ve cerrahi maskeli diğer şüpheli park halindeki otomobilin aynalarını saniyeler içerisinde sökerek çaldı.
Şüpheliler ardından motosiklete binip, hızla uzaklaştı. Sabah işe gitmek için gelen sahibi otomobilin aynalarının söküldüğünü fark ederek, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri otomobilde parmak izi tespit çalışması yapıp, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.
Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen iki kişiden birinin aynaları söküp çaldığı, ardından aynı motosikletle uzaklaştıkları görülüyor.
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