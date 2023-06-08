Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'ndan 'Madımak Katliamı Hafıza Merkezi' projesi
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, katliamın 30. yıldönümünde, "Madımak Katliamı Hafıza Merkezi" projesi ile örtülmek istenen bir tarihsel kesite ışık tutuyor.
Katliamın 30. yılında, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, "Madımak Katliamı Hafıza Merkezi" projesini başlattı.
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun (AABK) Facebook hesabından duyurulan ve 6 Haziran'da sınırlı sayıda yazar, akademisyen ve gazeteciye ön sunum yapılan projenin dijital kütüphane ayağı 10 Haziran'da açılacak.
Sanal Müze, Belgesel ve Web Belgesel çalışmalarını kapsayan proje şu ifadelerle duyuruldu:
"Madımak Katliamının 30. yıl dönümünde, Dijital Kütüphane, Sanal Müze, Belgesel, Web Belgesel, Sözlü Tarih Görüşmeleri ve Röportajlardan oluşan Madımak Katliamı Hafıza Merkezi ile gökyüzüne bir anıt dikiyoruz..."
Dijital Kütüphane'ye erişimi sağlayacak İnternet bağlantısına 10 Haziran Cumartesi günü 18:00’de (TSİ) Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu sosyal medya hesaplarından erişilebilecek.
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