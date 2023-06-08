Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'ndan 'Madımak Katliamı Hafıza Merkezi' projesi

08 Haziran 2023 Perşembe, 17:28

Katliamın 30. yılında, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, "Madımak Katliamı Hafıza Merkezi" projesini başlattı.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun (AABK) Facebook hesabından duyurulan ve 6 Haziran'da sınırlı sayıda yazar, akademisyen ve gazeteciye ön sunum yapılan projenin dijital kütüphane ayağı 10 Haziran'da açılacak.

Sanal Müze, Belgesel ve Web Belgesel çalışmalarını kapsayan proje şu ifadelerle duyuruldu:

"Madımak Katliamının 30. yıl dönümünde, Dijital Kütüphane, Sanal Müze, Belgesel, Web Belgesel, Sözlü Tarih Görüşmeleri ve Röportajlardan oluşan Madımak Katliamı Hafıza Merkezi ile gökyüzüne bir anıt dikiyoruz..."