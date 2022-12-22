Avrupa Yakası'ndan Ben Türkan Saylan'a... Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar

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Avrupa Yakası'ndan Ben Türkan Saylan'a... Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 07:00

Emrah Kolukısa'nın konuğu başarılı oyuncu Şenay Gürler oldu.

Yoğun bir tempoda olan Gürler, Türkan Saylan'ın hayatının anlatıldığı 'Ben Türkan Saylan' oyununu Cumhuriyet TV izleyicileri için anlattı.

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