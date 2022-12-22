Avrupa Yakası'ndan Ben Türkan Saylan'a... Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar
Avrupa Yakası'ndan Ben Türkan Saylan'a... Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar
Emrah Kolukısa'nın konuğu başarılı oyuncu Şenay Gürler oldu.
Yoğun bir tempoda olan Gürler, Türkan Saylan'ın hayatının anlatıldığı 'Ben Türkan Saylan' oyununu Cumhuriyet TV izleyicileri için anlattı.
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