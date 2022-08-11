Avrupa'da uçak biletlerine zam yapılacağı sinyali verildi

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Avrupa'nın önde gelen havayolu şirketlerinden Ryanair'in CEO'su Michael O'Leary, artık ucuz uçak seyahati döneminin sona erdiğini belirterek önümüzdeki yıllarda 1-10 euro bandında uçak bileti bulmanın mümkün olmayacağını kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 18:16

BBC Radio 4'e konuşan Ryanair CEO'su Michael O'Leary, şirketin simgelerinden biri haline gelen 1-10 euro ücretinde uçak biletlerini görmenin önümüzdeki uzun yıllar boyunca mümkün olmayacağını açıkladı.

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