Avrupa'da uçak biletlerine zam yapılacağı sinyali verildi
Avrupa'nın önde gelen havayolu şirketlerinden Ryanair'in CEO'su Michael O'Leary, artık ucuz uçak seyahati döneminin sona erdiğini belirterek önümüzdeki yıllarda 1-10 euro bandında uçak bileti bulmanın mümkün olmayacağını kaydetti.
BBC Radio 4'e konuşan Ryanair CEO'su Michael O'Leary, şirketin simgelerinden biri haline gelen 1-10 euro ücretinde uçak biletlerini görmenin önümüzdeki uzun yıllar boyunca mümkün olmayacağını açıkladı.
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