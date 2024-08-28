Aydın Aydın'dan ilginç 'maymun çiçeği' uyarısı: Goril kostümü giyip eline çiçek aldı

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Aydın Aydın'dan ilginç 'maymun çiçeği' uyarısı: Goril kostümü giyip eline çiçek aldı

DHA
28 Ağustos 2024 Çarşamba, 16:23





Hakkarili şarkıcı Aydın Aydın, maymun çiçeği hastalığına dikkati çekmek için goril köstümü giyip, elinde megafonla sahilde, pazarda vatandaşlara sosyal mesafeye yönelik uyarıda bulundu. Elindeki kafeste yer alan fare ve sincapla ormanda doğanın korunması çağrısı yapan Aydın Aydın, maymun çiçeği şarkısına klip çekti.

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