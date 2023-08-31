Aydın'da fener alayı yürüyüşüne katılan Kemal Kılıçdaroğlu'na yoğun ilgi
Aydın'da fener alayı yürüyüşüne katılan Kemal Kılıçdaroğlu'na yoğun ilgi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen fener alayı yürüyüşüne katıldı.
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