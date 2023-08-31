Aydın'da fener alayı yürüyüşüne katılan Kemal Kılıçdaroğlu'na yoğun ilgi

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Aydın'da fener alayı yürüyüşüne katılan Kemal Kılıçdaroğlu'na yoğun ilgi

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2023 Perşembe, 10:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen fener alayı yürüyüşüne katıldı.

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