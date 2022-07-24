Aynı yolda 2 saat arayla 2'nci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Bilecik'te çöp kamyonuyla çarpışıp dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Dağcı yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Öte yandan akşam saatlerinde de aynı yolda kaza meydana gelmiş, 12 kişi yaralanmıştı.
Bilecik- Bozüyük karayolu Köplü köyü mevkisindeki yol yapım çalışması nedeniyle dubalarla bölünmüş yolda Mehmet Ali Dağcı yönetimindeki 34 NN 3661 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Oktay Terzi'nin kullandığı Bozüyük Belediyesi'ne ait 34 FBJ 947 plakalı çöp kamyonuyla kafa kafaya çarpıştıktan sonra dere yatağına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon içerisinde sıkışan sürücü Oktay Terzi AFAD ekipleri tarafından kurtarılırken, yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mehmet Ali Dağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Oktay Terzi ile kamyonette bulunan Özkan Yılmaz ve Halil Akyol, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AYNI YOLDA 2 SAAT ARAYLA İKİNCİ KAZA
Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede bu akşam, mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı minibüsün kamyona çarptığı kazada ise 12 kişi yaralanmıştı. Küplü köyü sakinleri yol çalışması nedeniyle yaşanan kazalara tepki gösterdi.
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