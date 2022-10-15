Babadan devraldıkları mesleği 45 yıldır sürdürüyorlar
Van'da kaybolmaya yüz tutan demircilik mesleğini babalarından devralan iki kardeş, 45 yıldır kızgın demire çekiç sallayarak çalışıyor.
Bir zamanların gözde mesleği olan demirciliği çok küçük yaşlarda babalarından öğrenen iki kardeş, babalarının vefatı sonrası devraldıkları işe dört elle sarıldı. Van'ın İpekyolu ilçesinde küçük ve eski bir atölyede işlerini titizlikle sürdüren Kalender kardeşler, 45 yıldır azimle çalıştıklarını belirtti.
Kalender kardeşler, gelişen teknoloji nedeniyle işleri kötüye gitse de baba mesleğini büyük bir aşkla sürdüreceklerini ifade ediyor.
Halil Kalender, demircilik mesleğini aynı iş yerinde 60 yıl boyunca sürdüren babalarından devraldıklarını belirtti. İki kardeş baba mesleğini devam ettirdiklerini ifade eden Kalender, “Okula gittiğimiz zaman öğleden sonra babamın yanında mesleği öğrenirdik. Buradaki asıl işimiz sıcak demirciliktir. Ancak teknoloji geliştikçe bizim meslek de gerilemeye başladı. İki kardeş olarak tamirat işleriyle geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. İşimizin her türlü zorluğu var. Gözümüz zarar görüyor ve yüzümüz yanıyor. Ama yine de işimizi sürdürüyoruz. Artık kırılan demirler satılıp yenisi alınıyor. Bu yüzden mesleğimiz de gerilemeye başladı. Bu işi severek, isteyerek yapıyoruz. 45 yıldır bu meslekle ayakta duruyoruz” dedi.
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