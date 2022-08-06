Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza
Eskişehir'de, bagajda oturularak seyahat edilen anlar sosyal medyaya yansırken, otomobilin plakasına polis ekiplerince 1665 lira ceza kesildi.
Odunpazarı ilçesi Ali Rıza Efendi Caddesi'nde sürücüsü bilinmeyen 26 AFJ 830 plakalı otomobilin bagajında oturan kişiyi görenler, cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçti. Mobese ve plaka tanıma sistemi kameralarından aracın bagajında oturularak seyahat edildiğini belirleyen polis ekipleri, plakaya araç dışında yolcu taşımak suçundan 1665 lira idari para cezası yazdı.
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