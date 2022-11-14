Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 07:00

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı?nda gerçekleştirilen programda davetlilere, ızgaralarda pişirilecek hamsilerin yanında yine hamsiyle yapılmış pizzadan köfteye; börekten sarmaya kadar 61 çeşit yemek sunuldu. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte yerel sanatçılar, kemençe eşliğinde seslendirdikleri yöresel türkülerle, halk oyunları ekipleri de horon ve kolbastı gösterisiyle programa renk kattı.

'ÜLKEMİZİN ZENGİNLİKLERİNİ, İLÇEMİZDE BARINDIRMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ'

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 'Bağcılar Meydanı'nda 14'üncü Geleneksel Hamsi Şöleni'nde bir araya geldik. Güzel bir günde Trabzon ağırlıklı olmak üzere hemşerilerimizle beraberiz. 5 ton hamsinin komşularımıza ikram edileceği bir günü yaşıyoruz. Öncelikle kıymetli dernek başkanımıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Bağcılar Belediyesi olarak böylesine güzide bir programa ev sahipliği yapmanın ve birlikte programı düzenlemenin mutluluğunu yaşadığımı belirtmek isterim. Trabzonlular için hamsi balık değil ayrı bir üründür. Hatta Trabzonlular 'Hamsi hamsidir' der. Bu açıdan dernek başkanımız 27 çeşit hamsi ikramının olacağını ifade etmişti. Biz de 'Bunu plakaya taşımak lazım' diyerek 27'ye 34 ekledik ve 61 oldu. Sağ olsunlar dünya mutfağını buraya taşmışlar; hamsili suşiden tutun, hamsi pizzasına, karnabaharımızdan kumpirimize kadar hamsinin bütün çeşitlerini gördük. Ülkemizin zenginliklerini, kültürünü ilçemizde barındırmaktan da büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz' dedi.

'DAVAMIZ, KÜLTÜRÜMÜZÜ BAĞCILARDA YAŞATMAKTIR'

Bağcılar Trabzonlular Derneği Başkanı Etem Coşkun ise 'Bağcılar Trabzonlular Derneği olarak belediyemiz ile hep ilkleri yapıyoruz. Bir çeşit ile başlayıp 61 çeşide kadar çıktık. Davamız, kültürümüzü bağcılarda yaşatmaktır. Bu konuda yanımızda olan Bağcılar belediye başkanlarımıza ve bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Davamız yalnız Trabzon?a, Karadeniz'e değil Bağcılar'da oturan bütün hemşerilerimize hizmet etmek' şeklinde konuştu.

'KISACASI KARADENİZ'İ ŞU AN BAĞCILAR?DA YAŞATIYORUZ'

15 yıldır aşçı olan ve festivalde de aşçılık yapan İmam Aygün de 'Bağcılar Meydanı?nda yöresel hamsi festivalinde 61 yöresel lezzet tanıtımımız var. Hamsili dolmadan, sarmaya; pizzadan kumpire, kuru fasulyesinden güvecine birçok lezzet burada mevcut. Kısacası Karadeniz'i şu an Bağcılar'da yaşatıyoruz' dedi.