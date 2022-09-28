Bağcilar'da motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:10

Bağcılar 100 Yıl Mahallesi'nde, bir kişinin motosiklet kullanırken tasmasından tuttuğu köpeği koşturduğu anlara sosyal medyada yayınlandı. Görüntüler tepki toplarken, polis köpeği koşturan motosikletlinin kimlik tespiti için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Ö.D. olduğu belirlendi.

Ö.D.'nin köpeğin sahibi olduğu, köpek iş yerinden kaçınca motosikletle peşinden gittiği ve köpeği yakalayınca da bu şekilde iş yerine götürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan Ö.D.'ye trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 196 lira para cezası kesilirken 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet? suçundan da hakkında adli işlem başlatıldı.