Bakan 'başarısızlar' dedi, özel sektör öğretmenleri sert tepki gösterdi
Bakan 'başarısızlar' dedi, özel sektör öğretmenleri sert tepki gösterdi
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, "Kurslardaki öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, herhangi bir sınava girip başarılı olmuş değiller.
Benim öğretmenimin girdiği KPSS sınavında başarılı olamadığı için orada öğretmenlik yapıyor" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki gösterdi.
Özel sektör öğretmenleri, Bakan Tekin'e, "‘Benim öğretmenimin girdiği sınavda başarılı olmuş değiller, o yüzden oralarda çalışıyorlar' diyerek özel öğretim kurumlarında çalışan yüz binlerce öğretmeni neyle itham ediyorsunuz? Biz kimin öğretmeniyiz? Siz kim(ler)in bakanısınız" diye sordu.
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