Bakanlık ruhsatlı firmanın 'uygun' dediği beton 'kullanılamaz' çıktı; binalar yıkıldı

03 Eylül 2023 Pazar, 11:53

Tekirdağ'da uygunluk raporu aldığı betonda çatlamalar olunca 27 daire, 3 blokun yapımını durduran inşaat mühendisi İdris Karataş'a, Malkara Belediyesi, 1 milyon 58 bin lira para cezası kesip, yıkım kararı verdi. Karataş, kullandığı betona 'sağlam' raporu veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden ruhsatlı laboratuvar firması ile betonu üreten beton santrali ve inşaatı denetleyen yapı denetim firması hakkında suç duyurusunda bulunup, binaları yıktı.