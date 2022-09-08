Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
Bakırköy'deki apartmanın ikinci katındaki daireye tırmanarak içeri giren hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün Bakırköy'de yaşandı. Apartmana tırmanan kişi, 2'nci kattaki daireye girdi. Bir kişinin de gözcülük yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Evine hırsız girdiğini fark eden ev sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde iki şüphelinin eşkalini belirlenerek, kimlikleri tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüphelilerden Y.Ö. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin daha önce başka adreslerde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği de tespit edildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 şüpheliden birinin apartmana tırmanarak dairenin içine girdiği görülüyor. Ardından şüpheli, beraberindeki arkadaşıyla birlikte sitenin bahçesinden uzaklaşıyor.
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