Bakırköy'deki Kitapçılar Köprüsü'nde yangın: Kitaplar alev alev yandı!

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İstanbul Bakırköy'de kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre kitabevinin önündeki tezgahlarda bulunan kitapları ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Kitapların yandığı anlar, yurttaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:56

Zuhuratbaba Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında, Bakırköy'ün ünlü Kitapçılar Köprüsü'ndeki bir kitapçıda yangın çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, Kitapçılar Köprüsü'ndeki kitabevinin önündeki tezgahlarda bulunan kitapları ateşe verdi.

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BAKırköy kitapçı Yangın itfaiye

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