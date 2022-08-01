Bakırköy'deki Kitapçılar Köprüsü'nde yangın: Kitaplar alev alev yandı!

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:56

Zuhuratbaba Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında, Bakırköy'ün ünlü Kitapçılar Köprüsü'ndeki bir kitapçıda yangın çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, Kitapçılar Köprüsü'ndeki kitabevinin önündeki tezgahlarda bulunan kitapları ateşe verdi.

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