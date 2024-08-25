Bakmaya bile korkanlar varken cesaretiyle sınırları zorladı! İşte yılanlara fısıldayan adam

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Bakmaya bile korkanlar varken cesaretiyle sınırları zorladı! İşte yılanlara fısıldayan adam

IHA
25 Ağustos 2024 Pazar, 13:36





Hatay’da 'Yılancı Kemal' olarak bilinen ve yaşam alanlarına giren yılanları yakalayan Kemal Başer, çıplak elle yakaladığı yılanı tanıttı. Yılanı doğaya bıraktığı esnada Başer'in, "İnsanlardan uzak dur, aç kaldın fare yemek için eve gittin ama öldürürler seni" nasihati vermesiyle de gülümsetti.

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