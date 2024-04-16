Başarır'dan tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'e ziyaret: Namuslular çile çekse de...
Başarır'dan tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'e ziyaret: Namuslular çile çekse de...
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ü Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ben hiçbir suçu olmadığını biliyorum. Tek suçu 30 yıl sonra yüzde 50 ile Kepez’i kazanmak. Üzülmek yok, hiç üzülmedik; haklılar, namuslular, dürüstler çile çekse de, zulme uğrasa da günün sonunda her zaman kazanan olur. Biz başkanımızın yanındayız." dedi.
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