Bayram tatilini evinde geçiren vatandaşlar ekonomiden dert yandı: Kendi memleketime bile yol parasını düşündüğüm için gidemedim

15 Temmuz 2022 Cuma, 10:53

Ankara’da ekonomik şartlardan dolayı tatile ya da memlekete gidemediklerini söyleyen vatandaşlar sıcak geçen günlerde çareyi parklarda vakit geçirmekte buldu. Bayram tatilinde şehir dışına çıkamayan vatandaşlar sorularını şöyle yanıtladı:

“GEÇEN SENE ELAZIĞ’A 750 TL’LİK BENZİNLE GİDERKEN ŞU AN 2 BİN 750 TL’YE GİDEBİLİYORUM”

Elazığlı bir vatandaş: “Bayram tatilimiz ekonomik şartlardan dolayı çok zayıf bir şekilde geçiyor. Geçen sene Elazığ’a 750 TL’lik benzinle giderken şu an 2 bin 750 TL’ye gidebiliyorum. Bugün İstanbul’dan Ankara’ya geldim 600 TL’lik benzin yaktım. Daha önceden 250-300 TL’ye gelebiliyordum. Bundan daha kötüsü ne olabilir ki? Gidip gelmelerimizi engelliyor. Çocuklarımın hatırı ve isteklerinden dolayı Ankara’ya geldim. Şartlar çok zor.”

“KENDİ MEMLEKETİME BİLE YOL PARASINI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN GİDEMEDİM”

Emel Efe: “Eskiden işe arabamla gidip geliyordum, ama artık araba kullanmıyorum. Toplu taşımayı ya da yürümeyi tercih ediyorum. Bu bayramda tabii ki ben de gitmek isterdim. Kendi memleketime bile yol parasını düşündüğüm için gidemedim. İnsan daha acil ihtiyaçlarına para ayırıyor. Eğlenmemiz, keyif almamız gerekenlerden mahrum kalıyoruz. Evden çıkıp parka gelip kitap okuyorum. Maddi anlamda külfet getiren şeylerden uzak duruyorum, durmak zorundayım.”