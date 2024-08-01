Behzat Ç. de o yasaya karşı... Erdal Beşikçioğlu: Sokak hayvanlarını belediyede görevlendireceğim
Behzat Ç. de o yasaya karşı... Erdal Beşikçioğlu: Sokak hayvanlarını belediyede görevlendireceğim
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sokak hayvanlarının öldürülmesine izin vermeyeceklerini, belediyenin bekçiye ihtiyacı olan onlarca binası bulunduğunu belirterek, "Belediye olarak bu can dostları, bu arkadaşları belediyede görevlendireceğim" dedi.
Beşikçioğlu, Etimesgutlulara da "Bizim barınaklarımız artık bir rehabilitasyon merkezine, bir eğitim merkezine dönüşecek. Köpekleri, artık ben toplamayacağım, sizler getireceksiniz" diye seslendi.
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