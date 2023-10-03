Belediye meclisinde 'İstanbul Sözleşmesi' tartışması! MHP'li başkandan bir garip 'kadın' çıkışı...

03 Ekim 2023 Salı, 12:43

Çorum İl Genel Meclisi toplantısında geçen günlerde öldürülen Zehra Güneş üzerinden kadına şiddet konuşulurken CHP ve MHP'li üyeler arasında İstanbul Sözleşmesi tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, "Zehra ve tüm katledilen kadınları buradan rahmetle anıyor ve bir daha ne Çorum’da ne ülkemde ne dünyada kadınlar üzerinde yapılan bu şiddeti kalkmasını canı gönülden diliyoruz. Ancak bunun için de önlemler almamız gerekiyor. Bunun için en büyük önlemimiz biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi" dedi. MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık ise "Kadın farklıdır, ana farklıdır. Bunun bilincine varmak lazım. Toplumu böyle bilinçlendirmek lazımdır” diye konuştu.