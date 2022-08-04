Benzin doldururken çakmağını yaktı, alevler içinde kaldı
Aksaray’da ATV motoruna benzin alırken çakmağı ateşleyen sürücü faciaya davetiye çıkardı. Benzin pompası, ATV motor ve 2 kişi alevler içinde kaldı. Yaşanan olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Aksaray'da 27 Temmuz günü sanayi kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonuna ATV motoru ile benzin almaya gelen Mustafa A. (25) benzin pompasına yanaştı ve deponun kapağını açtı.
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