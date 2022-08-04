Benzin doldururken çakmağını yaktı, alevler içinde kaldı

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Aksaray’da ATV motoruna benzin alırken çakmağı ateşleyen sürücü faciaya davetiye çıkardı. Benzin pompası, ATV motor ve 2 kişi alevler içinde kaldı. Yaşanan olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA
04 Ağustos 2022 Perşembe, 09:55

Aksaray'da 27 Temmuz günü sanayi kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonuna ATV motoru ile benzin almaya gelen Mustafa A. (25) benzin pompasına yanaştı ve deponun kapağını açtı.

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