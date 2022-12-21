Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
Ordu’da ikiz kardeşler Gökhan ve Okan Yıldırım, tanıştıkları kız kardeşler Melike ve Melek Gündüz ile aynı anda dünya evine girdi. Her iki kardeş, aynı anda evlenmenin mutluluğunu yaşıyor.
Ordu’da yaşayan tek yumurta ikizleri 23 yaşındaki Okan ve Gökhan Yıldırım, hayatları boyunca neredeyse hiç ayrılmadı. Okan Yıldırım, yaklaşık 7 ay önce bir arkadaşının vasıtası ile 18 yaşındaki Melek Gündüz ile tanıştı ve görüşmeye başladı.
İkiz kardeşler ile kız kardeşlerin söz merasimi aynı anda yapıldı
Bir süre sonra ikizi Gökhan Yıldırım da Melek Gündüz’ün ablası olan 21 yaşındaki Melike Gündüz ile görüşmeye başladı. Her iki çiftin ilk önce söz merasimleri aynı anda yapıldı, sonrasında ise ikizler, kız kardeşler ile düzenlenen tek düğün merasiminde dünya evine girdi. Çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, hem gelin, hem de damatlar aynı anda evlendikleri için mutlu olduklarını söyledi.
“Ben eşimin gözlerine vuruldum, aileden iki kızı birden almak zor oldu”
Gökhan Yıldırım, kardeşlerinin sevgili olduklarını, sonrasında ise Melike Gündüz ile tanıştıklarını ve evlilik kararı aldıklarını belirterek, “Ben kardeşimi, sevgilisi ve ablasını köye götürürken tanıştık. Sonrasında sürekli olarak görüşünce onun gözlerine vuruldum. Bizim sözlenme zamanı gelince kızların yengeleri ‘olmuşken ikisi birden olsun’ dedi ve aynı anda söz yaptık. Sonrasında bu aşamaya geldik. Biraz zor oldu ama aldık” dedi.
“Düğünümüzü duyanlar şaşırdı”
Okan Yıldırım, “Biz yaklaşık 7 ay önce kuzeninin sayesinde tanıştık. Sonrasında süreç ilerledi. Sonradan kardeşim ile eşimin ablası tanıştılar. Olaylar bu şekilde gelişti. Bizim düğünümüzü duyanlar şaşırıyor” şeklinde konuştu.
Kız kardeşler, aynı anda evlendikleri ve aynı eve gelin oldukları için mutlu
Kız kardeşler Melike ve Melek Gündüz ayna anda evlendikleri ve aynı aileye gelin oldukları için mutlu olduklarını söylediler.
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