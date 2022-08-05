Beşiktaş’ta, navigasyonun ters yola soktuğu otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı

05 Ağustos 2022 Cuma, 13:14

Beşiktaş’ta, navigasyon yardımıyla hareket eden sürücü, ters yola girdi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu taksi ile kafa kafaya çarpışan otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobil daha çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.