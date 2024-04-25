Beslenme çantalarının içi boş kaldı... Aileler çocuklarına beslenme çantası hazırlanırken zorlanıyor

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Beslenme çantalarının içi boş kaldı... Aileler çocuklarına beslenme çantası hazırlanırken zorlanıyor

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2024 Perşembe, 15:48




Beslenme çantalarının içi boş kaldı... Aileler çocuklarına beslenme çantası hazırlanırken zorlanıyor

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