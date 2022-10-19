Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada

19 Ekim 2022 Çarşamba, 11:48

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Adnan Kahveci Mahallesi yönüne giden bir minibüste meydana geldi. İddiaya göre, kendi aralarında konuşan iki kadın ile söylediklerini üzerine alındığı iddia edilen kadın arasında tartışma çıktı. Ardından kadın yolcu, aralarında konuşan iki kadınla kavga etmeye başladı. Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.