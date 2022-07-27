Beylikdüzü'nde trafikte tartışma sonrası korku dolu dakikalar...

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:08

Gürpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobil sürücüsü, zikzak çizerek yolda ilerlediği sırada motosikletteki 2 kişi ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Motosikletteki 2 kişi otomobilin önünü kesti. Çevredekiler de tartışmayı sonlandırmak için geldi.

Otomobilin önünde bekleyen motosikletliler "Ölüyorduk abi" şeklinde tepkilerini sürdürdüğü sırada sürücü bir anda hareket etti. Bu sırada aracın önündekiler ezilmekten son anda kurtuldu. Ayağından hafif yaralanan bir kişi kaputa yumruk attı. Otomobil ise durmadan yoluna devam etti.

O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.