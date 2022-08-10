Bıçaklı kavgada 12 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:16

Akbulut Mahallesi'nde, pazartesi günü iki mermer atölyesinin çalışanları arasında işyerinin önünün kapatılması nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgasına dönüştü. İhbar üzerine adrese gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 12 kişi, hastanelere kaldırılıp tedavi edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İşyerlerinde hasara da neden olan kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarma ekipleri olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı.