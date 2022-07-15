BİM'de skandal görüntüler: Sosyal medyada gündem oldu

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BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nde satılan et ürünü sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 12:26

BİM zincir marketinde satılan kıymanın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. 

'Emin Et' marka kıymanın suya atıldığında tüm rengini bıraktığı görülüyor. 

BİM Emin Et kıyma dana-kuzu kıyma

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