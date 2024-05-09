Bir asrın tanıklığı! Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü; Özgür Özel kutlama programında

09 Mayıs 2024 Perşembe, 12:27

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesinin 100'üncü yılı kutlama programına katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada; atanamayan öğretmenlere, mülakat mağdurlarına, yeni müfredattan endişe duyanlara 18 Mayıs saat 13.00'de İstanbul'da Saraçhane'de olmaları için çağrıda bulundu.