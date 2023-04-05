"Bir okulun damı akarsa memleketin damı akar."

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Şahin Aybek'in hazırlayıp sunduğu "Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin" programının konuğu Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Sabri Çelik oldu."

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2023 Çarşamba, 15:08


cumhuriyet tv Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin şahin aybek

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