"Bir okulun damı akarsa memleketin damı akar."
Şahin Aybek'in hazırlayıp sunduğu "Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin" programının konuğu Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Sabri Çelik oldu."
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