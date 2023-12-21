Bir vale, 5 milyon TL değerindeki aracı pert etmişti: İstanbul'da 'belgesiz vale' tehlikesi
Bir vale, 5 milyon TL değerindeki aracı pert etmişti.
Kadıköy'de bir vale müşterinin aracıyla gezmeye çıkınca kaza yaptı. Kazayla birlikte valelerin denetlenmesi ve çalışma şartlarındaki düzenleme tekrar gündeme geldi.
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