Bir vale, 5 milyon TL değerindeki aracı pert etmişti: İstanbul'da 'belgesiz vale' tehlikesi

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Bir vale, 5 milyon TL değerindeki aracı pert etmişti.

DHA
21 Aralık 2023 Perşembe, 13:14

Kadıköy'de bir vale müşterinin aracıyla gezmeye çıkınca kaza yaptı. Kazayla birlikte valelerin denetlenmesi ve çalışma şartlarındaki düzenleme tekrar gündeme geldi.

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