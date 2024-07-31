Bisikletle Hamburg'dan Fethiye'ye

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Bisikletle Hamburg'dan Fethiye'ye

IHA
31 Temmuz 2024 Çarşamba, 16:34





Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Ender Kurtoğlu, 3 bin 500 kilometre pedal çevirerek bisiklet ile 8 günde Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

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