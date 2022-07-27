'Biz yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a, Emin Pazarcı'dan yanıt: 'Biz deme, kendi adına konuş'

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:25

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Demirören Medya Grubu'na ait Hürriyet gazetesinin yazarı Hande Fırat, aynı zamanda sunucusu olduğu CNN Türk'teki 'Gece Görüşü' programında, sosyal medyadan kendisine ve programa yöneltilen 'yalaka' eleştirilerine yanıt verdi.

"Gece Görüşü'nde zaman zaman tartışmalar olabilir. Sonra biz içeriye geçeriz, çayımızı içeriz, sohbetimizi ederiz. Bu biline..." diyen Fırat, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada kim yaparsa yapsın, yani Kemal Bey, Ekrem Bey, Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli, Meral Hanım... Hiç önemli değil. Türkiye için iyi yapan her şeyi, herkesi takdirle karşılıyoruz. Bizim işimiz bu. Ama yanlış olanı da konuşuruz, eksik olanı da konuşuruz. Bizim işimiz yine bu. Sonra birtakım yorumlar görüyorum. Bizler, çok affedersiniz, RTÜK'ten de özür diliyorum, yalaka falan değiliz. O'cu da değiliz, bu'cu da değiliz. Hepimiz, kendimiz işimizi yapmaya çalışıyoruz.Bizi de oradan böyle, çok büyük kalelerde falan sanmayın. Biz, sizin gibi normal insanlarız."

PAZARCI: 'KENDİ ADINA KONUŞ'

Hande Fırat konuştuğu sırada, Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı araya girerek, Fırat'ın ifadelerine yanıt verdi.

Pazarcı, "'Biz' değerlendirmesine katılmıyorum. Kendi adına konuşabilirsin" ifadelerini kullandı.