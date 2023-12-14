Boşanma davasında şaşırtan giriş: 'Osman cehenneme kadar yolun var, boşanıyoruz'
Boşanma davasında şaşırtan giriş
Bursa'da 29 yaşındaki Gülşah A., boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine 'Osman, cehenneme kadar yolun var' ile 'Boşanıyoruz', yazdırdığı aracıyla geldi. Cadde ve sokaklarda tur atan Gülşah A., "Yol boyunca insanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" dedi.
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