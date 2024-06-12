Bu da yüzen kümes! Ördekleri için denizde yüzen kümes yaptı

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Bu da yüzen kümes! Ördekleri için denizde yüzen kümes yaptı

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2024 Çarşamba, 11:35





Samsun'da balıkçılar, yavru ördekleri için denize 'yüzen kümes' yaptı. Denizin ortasında yüzen kümeste yaşayan ördekler, görenleri şaşırtıyor.

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