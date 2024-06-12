Bu da yüzen kümes! Ördekleri için denizde yüzen kümes yaptı
Bu da yüzen kümes! Ördekleri için denizde yüzen kümes yaptı
Samsun'da balıkçılar, yavru ördekleri için denize 'yüzen kümes' yaptı. Denizin ortasında yüzen kümeste yaşayan ördekler, görenleri şaşırtıyor.
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