Bu görüntülere yürek dayanmaz: Yavrularını kaybeden anne kedi terk edilen 4 yavruyu sahiplendi

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Sinop'ta yavruları ölen anne kedi, terk edilen 4 yavruyu sahiplendi.

ANKA
13 Haziran 2023 Salı, 10:07

Anne kedi bir manav işletmesinde hayatta kalan bir yavrusundan hariç 4 kediye süt annelik yapıyor. Manav esnafı ise kedilere mama desteği veriyor.

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