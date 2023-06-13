Bu görüntülere yürek dayanmaz: Yavrularını kaybeden anne kedi terk edilen 4 yavruyu sahiplendi
Sinop'ta yavruları ölen anne kedi, terk edilen 4 yavruyu sahiplendi.
Anne kedi bir manav işletmesinde hayatta kalan bir yavrusundan hariç 4 kediye süt annelik yapıyor. Manav esnafı ise kedilere mama desteği veriyor.
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