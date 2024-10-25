Bu kadarı pes! Çöp evden 10 kamyon çöp çıktı; İş makinesine sık sık müdahale etti
Bu kadarı pes! Çöp evden 10 kamyon çöp çıktı; İş makinesine sık sık müdahale etti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde zabıtanın daha önce boşaltılması için 2 kez süre verdiği çöp evin içerisinden alkol şişesinden tüplü televizyona 10 kamyon çöp çıkarıldı.
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