Bu kadarı pes! Çöp evden 10 kamyon çöp çıktı; İş makinesine sık sık müdahale etti

Bu kadarı pes! Çöp evden 10 kamyon çöp çıktı; İş makinesine sık sık müdahale etti
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Bu kadarı pes! Çöp evden 10 kamyon çöp çıktı; İş makinesine sık sık müdahale etti

IHA
25 Ekim 2024 Cuma, 16:07

 

 

 

 

 

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zabıtanın daha önce boşaltılması için 2 kez süre verdiği çöp evin içerisinden alkol şişesinden tüplü televizyona 10 kamyon çöp çıkarıldı.

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