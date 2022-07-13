Burdur'da arpa tarlasında yangın
Burdur'da biçilmiş arpa tarlasında çıkan yangında yaklaşık 20 bin liralık maddi zarar meydana geldi.
Burdur merkez Şeker Plajı Caddesi'nde Mehmet Tokmakçı'ya ait biçilmiş ve balya yapılmak için bekleyen 12 dönümlük arpa tarlasında dün saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Tarladan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir anda büyüyen yangın 12 dönümlük tarlanın 4 dönümlük alanında biçilmiş durumdaki arpaların yanmasına sebep oldu.
Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve yakınlardaki çiftçilerin de traktörlerle müdahale ettiği yangın çevredeki tarlalara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 20 bin liralık maddi zarar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Operasyonlarda 367 kilogram uyuşturucu yakalandı
- Şikayet ettikleri ne varsa gerçek oldu!
- Arnavutköy'de oto yıkamacıyı birbirine kattılar
- Çantasının çalındığı anları paylaştı, yardım istedi
- Burdur'da arpa tarlasında yangın
- Sarıyer'de iş yerini saniyeler içinde su bastı
- Ankara'da akıl almaz yolculuk
- Yılanların ilginç dansı kameraya yansıdı
- Elazığ'da dron destekli trafik denetimi
- Giderek yayılıyor: Bu kez de 'katil salyangoz' istilası
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı