Bursa’da genç adam kendi evini yaktı

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Bursa’da bir genç, kendi evini yakarak ateşe verdi.

İHA
02 Ağustos 2022 Salı, 09:48

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı genç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kendi evini yakarak ateşe verdi.

Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzene gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa Yangın

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